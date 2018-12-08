أخبار مصر | "القومي للمرأة" يتوجه بالشكر لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للمرأة" يتوجه بالشكر لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر الأجلاء القائمين على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على البيان الذي أصدره المرصد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الـ25 من نوفمبر من كل عام، الذي دعا فيه أفراد المجتمع بمناسبة هذا اليوم العالمي إلى نبذ كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، باعتباره عمل يتنافى مع ما دعى له الدين الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة ومنحها العديد من الحقوق التي لم تحصل عليها من قبل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، ببيان مرصد الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية عريقة مسئولة عن توضيح صحيح الدين والتأكيد على رفض الدين الإسلامي لكل مظاهر العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن البيان تضمن رصد لأشكال العنف المختلفة الذي تتعرض له المرأة والتأكيد على آثارها السلبية على الأسرة وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الاستدلال بالأرقام والإحصائيات على العنف الذي تتعرض له المرأة حول العالم.

وأشارت، إلى أن المجلس يتضامن مع بيان مرصد الأزهر الشريف، مثمنة الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات المعنية بالدولة لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.