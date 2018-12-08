أخبار مصر | 'الحريري' يتقدم بطلب إحاطة حول انخفاض منسوب بحيرة مريوط بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الحريري' يتقدم بطلب إحاطة حول انخفاض منسوب بحيرة مريوط بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء نص الطلب على النحو التالي:
استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى ووزير الزراعة ووزير التضامن الاجتماعى بشأن إنخفاض منسوب بحيرة مريوط.
حيث شهدت الاسكندرية أمطار غزيرة فى شتاء عام 2015، أدت الى غرق بعض المناطق الزراعية وبيوت الفلاحين فى مناطق أبيس لما أدت الى غرق شوارع كثيرة بالاسكندرية، وكان من الأسباب الرئيسية لهذا لأمر وجود أعطال فى محطات الرفع وشبكات الصرف الصحى، وقد تم أصلاح الكثير من المشاكل وتحسن الوضع بشكل كبير، إلا أنه منذ ذلك الوقت أتخذ قرار بتخفيض منسوب بحيرة مريوط فى بداية فصل الشتاء تحسباَ لأى نوة محتملة وحتى تكون بحيرة مريوط الخزان المائى الرئيسى لاستيعاب أى أمطار غزيرة قد تصيب محافظة الاسكندرية.
كما أن هيئة الثروة السمكية على مدى العقود الماضية لا تقوم بتكريك قاع بحيرة مريوط فقد ارتفع مستوى قاع البحيرة بشكل كبير، مما يجعل بحيرة مريوط صحراء واسعة نتيجة سحب كامل مياه البحيرة.
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