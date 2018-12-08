أخبار مصر | الوزراء: الكشف على ١٤ مليون مواطن بمبادرة "١٠٠ مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: الكشف على ١٤ مليون مواطن بمبادرة "١٠٠ مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجرافيك" عبر صفحة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنتائج المرحلة الأولى للمبادرة التي يتبناها رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي" والكشف على الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وأوضح الـ"إنفوجرافيك" أن الحملة نجحت في الكشف على ١٤ مليون مواطن، وأن المرحلة الأولى كانت في 9 محافظات، هي جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.

وأوضح أن المرحلة الثانية والتي بدأت في أول الشهر الجاري، شملت 11 محافظة (القاهرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).