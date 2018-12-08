أخبار مصر | 'برلماني' يتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتعثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'برلماني' يتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتعثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب؛ بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتعثرة والخاسرة، والوقوف على أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه وزارة قطاع الأعمال العام، للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وطالب "العقاد"، الحكومة بإجراء حصر دقيق وشامل لكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، والأصول غير المستغلة التابعة لها، ومعرفة أسباب التوقف، وإعداد إستراتيجية تتضمن خطة حول التطوير، وعدد العمالة، وكيفية إعادة تدريب العاملين بهذه الشركات لإثقالهم بخبرات تتماشى مع الإحلال والتجديد.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة بيع الأصول غير المستغلة لهذه الشركات، وإعادة تدريب العاملين بها، وإحلالها وتجديدها بما يتواكب مع العصر والتكنولوجيا الحالية، رافضًا مقترح غلق الشركات إلا في حالة استيفاء كل الطرق الممكنة لإعادة تشغيلها، والتأكد من كونها لن تخسر ثانية.