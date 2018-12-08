أخبار مصر | ملتقى شباب المهندسين الأول يشهد عددًا من المحاضرات العلمية في جميع التخصصات الهندسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملتقى شباب المهندسين الأول يشهد عددًا من المحاضرات العلمية في جميع التخصصات الهندسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فعاليات ملتقى شباب المهندسين الأول الذي أقامته اليوم لجنة الشباب بنقابة المهندسين المصرية، عددًا من المحاضرات العلمية في كافة التخصصات الهندسية.

وكانت أولى المحاضرات في نمذجة المعلومات الإنشائية (BIM) والتي ألقاها الدكتور وليد العمري، حيث أوضح فيها أن نمذجة المعلومات الإنشائية معنية بعملية توليد وإدارة بيانات المبنى خلال دورة حياته، مشيرًا أن BIM برنامج يجمع كافة التفاصيل الإنشائية والمعمارية، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية في نموذج واحد يمكنه التناسق بينها، وكذلك عملية حصر وجداول إنشاء التوقيتات الزمنية للمشروعات.

وكما شهدت المحاضرة الثانية والتي كانت بعنوان الكلاسيك كونترول (Classic-Control) والتي ألقاها المهندس عادل عبد العاطي- المتخصص في التركيبات والتوريدات، تعرَّض خلالها إلى معرفة بعض أساسيات الهندسة الكهربية الخاصة بالدوائر، والمكونات المستخدمة في عملية التحكم الآلي، والحسابات التصميمية للمكونات، مع شرح عملي لبعض الدوائر.

ودارت المحاضرة الثالثة والتي ألقاها المهندس أحمد شعبان حول B.M.S أنظمة إدارة المبنى ومدى أهمية هذا النظام، ولماذا أصبح منتشرًا في مصر ودول الخليج، منوهًا إلى بعض أهدافه والتي من بينها ترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل عملية تشغيل وإدارة المباني والمصانع والمستشفيات، مؤكدًا أن B.M.S أصبح من متطلبات العمل بالنسبة للمهندس في سوق العمل.

ودار موضوع المحاضرة الرابعة حول إدارة المشروعات بشكل احترافي P.M.P حيث أشار فيها المهندس محمد رسلان إلى معرفة المهارات الرئيسية والمبادئ العامة لإدارة المشروعات، منوهًا إلى أن شهادة P.M.P هي الأكبر عالميًا في إدارة المشروعات التي تصدر من معهد P.M.I الأمريكي المؤسسة الأعرق عالميًا في إدارة المشروعات.

وتناول "رسلان"، دور مدير المشروع من خلال إدارة التكامل والنطاق والجدول الزمني والتكاليف والجودة والموارد والتواصل والمخاطر والمشتريات والمعنيين من خلال أفضل الممارسات للخبراء العالميين في إدارة المشروع.

يذكر أن الملتقى هو ملتقى مهني وتدريبي واجتماعي وترفيهي يهدف إلى دمج شباب المهندسين حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة بسوق العمل الفعلي عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفني وتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة وورش عمل في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي (Soft Skills) وتطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على كل الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة.

ويتخلل اليوم تكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، مع إقامة حفل فنى غنائى لشباب المهندسين.

