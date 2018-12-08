مصر | تأجيل محاكمة 102 متهم في شغب عفروتو لجلسة 9 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 102 متهم في شغب عفروتو لجلسة 9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة 102 متهمين (مخلى سبيلهم) لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لـ9 فبراير المقبل.

وأحالت المحكمة أوراق القضية، إلى الدائرة 10 جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وقضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.