مصر | "الداخلية" تعلن مقتل إرهابيين من منفذي حادث المنيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تعلن مقتل إرهابيين من منفذي حادث المنيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع عدد 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث في مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا بتاريخ 3/11/2018م، فقد أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط واتخاذهم منها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني.

وتم مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأسفر ذلك عن مقتل عدد 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث (المكنيين أبومصعب، وأبو صهيب) وعثر بحوزتهما على (3 بنادق آلية، طبنجة ماركة حلوان، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، نظارة ميدان، وكمية من وسائل الإعاشة).

وأوضحت "الداخلية"، أنه كما أمكن ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابي وهاتف محمول سبق أن استولت عليه العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث (المواطن كمال يوسف شحاته) عقب قتله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجارٍ ملاحقة باقي العناصر الإرهابية الهاربة.