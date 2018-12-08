مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة عثر عليها مذبوحة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة عثر عليها مذبوحة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتشريح جثة " مسنة" عثر عليها مذبوحة داخل الفيلا الخاصة بها بالتجمع الخامس، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا بكمبوند الياسمين بالتجمع الخامس.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين في الرقبة، وبمعاينة المكان تبين وجود آثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.