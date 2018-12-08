مصر | حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه في المقطم

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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس عاطل بتهمة سرقة هواتف محمولة من طالبين بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول نشاطه الإجرامي.

وكانت دورية أمنية من قسم شرطة المقطم، تناهى إلى سمعها أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة حي الأسمرات، صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تقابلت مع كلً من "أحمد.ف.ح" 16 سنة، طالب، و"محمد.خ.ي" 15 سنة، طالب، ومقيمان بدائرة القسم.

وبمناقشتهما قررا بأنهما حال سيرهما بمحل الواقعة استوقفهما أحد الأشخاص "أدليا بأوصافه التقريبية"، واستولى منهما على هاتفيهما المحمول بالإكراه تحت تهديد نصل معدني "كتر" وفر هاربًا.

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليهما من أوصاف، أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى"ع.م" 20 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما، والأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي أمرت بما سبق.