كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى علياء المهدي على قرار التحفظ على أموالها لـ9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من علياء محمد المهدي ضد وزير الداخلية وألغى تطالب بالغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة ٩ فبراير. وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٤١ لسنة ٧١ قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | تأجيل دعوى علياء المهدي على قرار التحفظ على أموالها لـ9 فبراير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .