مصر | تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية حول المتوفي داخل سيارته بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية حول المتوفي داخل سيارته بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، في واقعة العثور على جثة شاب داخل سيارته الخاصة متوفى، عدم وجود شبهة جنائية، حيث لقي مصرعه نتيجة تعاطيه كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وصرحت بدفن الجثة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أدخلته في غيبوبة لقي مصرعه على إثرها.

وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب متوفى داخل سيارة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

