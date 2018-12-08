شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي»: «مفيش مواطن اتحذف عشوائيًا من البطاقات التموينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تلقت 40 ألف طلب تظلم بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية حتى الخميس الماضي.

وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام على هامش معرض فوود أفريكا، إن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 10 أيام، وذلك الذين تقدموا لمكتب التموين في الفترة من يوم 1 إلى 9 ديسمبر، مضيفا أنه في الفترة الماضية تم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم.

ولفت إلى أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة «أداء الخدمة» وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومي لهم، مؤكدا أنه لم يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم بطريقة عشوائية كما تردد مؤخرا، قائلا: «مفيش مواطن اتحذف عشوائي وما تم حذفه 4 فئات هم الاسم المكرر، الاسم بدون رقم قومي، البطاقة العداد، الوفيات والمسافرين».

وطالب الوزير، الإعلاميين والصحفيين بتحري الدقة في رصد شكاوي المواطنين، قائلا: «لابد من كتابة رقم موبايل أو رقم بطاقة صاحب الشكوى عشان نقدر توصله».