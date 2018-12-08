شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينهي إجراءات ترخيص سيارة لـ«سائقة التروسيكل» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، السبت، الإجراءات الخاصة بترخيص السيارة الميكروباص التي قام بإهدائها لمروة أحمد جهلان العبد، المعروفة إعلامياً بـ«سائقة التروسيكل»، ابنة قرية البعيرات، وأول سائقة بالمحافظة، والتي حظيت مؤخراً بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي استقبلها بقصر الاتحادية تكريما لها، وتقديرا لقصة كفاحها، ووجه لها الدعوة لحضور مؤتمر الشباب.

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، إن الحزب لن يتوقف أبداً عن دعم مروة، وإنه سوف يظل يساندها حتى تتمكن من تحقيق هدفها، وهو العمل على توفير معيشة طيبة لأسرتها.

وأضاف أن الحزب كان قد نظم احتفالين لتكريم سائقة التروسيكل، الأول منهما كان بمقر الحزب، أما الآخر فكان بنجع الرزقا مسقط رأس سائقة التروسيكل والتي حظيت بمشاركة جموع الأهالي وخلال هذا الحفل تم إهدائها سيارة ميكروباص، ورحلة عمرة لوالدتها.

وأشار محمد عمران، أمين أمانة العلاقات العامة بالحزب، إلى أنه تم التواصل مع إدارة مرور بالمحافظة برئاسة العميد محمد صلاح، وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص للسيارة، تمهيداً لتشغيلها، لتصبح مصدراً جديداً للدخل لمروة.

من جانبها، كشفت مروة أحمد الجهلان أنها عكفت خلال الفترة الماضية على تعلم قيادة السيارات، حتي تتمكن من العمل على سيارتها الخاصة بدلا من التروسيكل، معربا عن سعادتها إزاء الدعم والمساندة التي حظيت بهم من جانب الحزب.