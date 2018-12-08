شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد التجهيزات فى قاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، يرافقه المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء، قاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ، للإطلاع على التأمين والتغذية الكهربائية التى تقوم بها شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتغطية مؤتمر " منتدى الاستثمار الثالث أفريقيا 2018".

وتنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا المنتدى فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" بمدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء أفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.

وأشاد وزير الكهرباء بالجهد الكبير والتطور فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، موضحا أن الشركة أصبحت متخصصة فى تأمين مثل هذه المؤتمرات العالمية.

وقال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة دائما مستعدة لتغطية جميع المؤتمرات بمدينة السلام من أجل إظهار مصر بالمظهر الذى يليق بها على المستوى العالمى، موضحا أنه تم تزويد القاعة بمحولات كهربائية استعدادا لحدوث أى طوارئ.