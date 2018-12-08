فيديو.. "التطوع أسلوب حياة" فيلم تسجيلى للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقا بأهمية التطوع واستثمار طاقات الشباب الإبداعية فى التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيلما تسجيليا عن كيفية تطوع الشباب لدى الصندوق تحت عنوان "التطوع أسلوب حياة" ،حيث تضمن الفيلم مشاركة الشباب من مختلف الفئات بجميع المحافظات فى الأنشطة والمبادرات المختلفة التى ينفذها الصندوق للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وبلغ عدد الشباب المتطوع لدى الصندوق 27 ألف شاب وفتاة.

يركز الفيلم التسجيلى على كيفية استثمار طاقات الشباب وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية والثقة بالنفس والقدرة على الاقناع والتواصل مع الآخرين حتى يكونوا سفراء للصندوق فى مختلف محافظات الجمهورية وصولا الى حلايب وشلاتين والنوبة، لتنفيذ العديد من المبادرات للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات فى مراكز الشباب والمدارس والجامعات والمصانع والميادين العامة، كما يستعرض الفيلم أيضا مشاركة الشباب للعمل متطوعين لدى الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" وتلقى اتصالا المرضى والأسر وتقديم المشورة.

يأتى على رأس المتطوعين في مكافحة الإدمان، النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، والذى شارك خلال العامين الماضيين في تصوير 4 حملات إعلامية متطوعا لدى صندوق مكافحة الإدمان، فى تجربة فريدة تنظر لها العديد من المنظمات الدولية المعنية، ووسائل الإعلام العالمية، باعتبارها أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من الإدمان.