شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 70 من محتجى "السترات الصفراء" فى بلجيكا وإغلاق الحى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف نحو 70 شخصاً السبت قبل تظاهرة "السترات الصفراء" في بروكسل حيث أغلق الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية بشكل كامل، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت إلسي فان دي كيير متحدثة باسم شرطة بروكسل وإحدى ضواحيها إيكسل، لوكالة فرانس برس "احصينا توقيف نحو سبعين شخصا بعد عمليات التدقيق التي أجريناها بشكل وقائي".

وتجمّع عشرات الأشخاص قبيل ظهر السبت في موقعين في العاصمة البلجيكية من دون تسجيل أعمال عنف.

وأفاد مراسل فرانس برس عن نشر حواجز للشرطة حول الحي الأوروبي حيث تقع الهيئات الأوروبية (المفوضية والمجلس والبرلمان) لمنع دخول السيارات والمارة.

وبحسب وكالة الانباء البلجيكية (بيلغا)، أغلق بعض محتجي "السترات الصفراء" الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وأضافت الوكالة أن حاجزاً وُضع في وقت مبكر صباحاً على طريق سريعة أخرى قريبة من الحدود الفرنسية البلجيكية.

وامتد تحرّك "السترات الصفراء" الذي بدأ في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصاً الى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.