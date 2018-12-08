شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع سكرتير عام الكوميسا مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم السبت "تشيلشى مبوندو كابويبوى" سكرتير عام الكوميسا، وذلك على هامش اجتماعات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتهنئة سكرتير عام الكوميسا على توليها مهام منصبها مؤخرا، مؤكدا دعم مصر وتطلعها للتعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم مع وكالة الكوميسا للاستثمار في تنظيم منتدى أفريقيا للعام الثالث على التوالي، باعتباره حدثا هاما يدعم جذب الاستثمارات ومعدلات التنمية في القارة.

كما أكد على أولوية التعاون بين دول القارة من أجل تحقيق المزيد من الإندماج والتبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا بصفة خاصة إلى الفرص المتاحة للتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة الكوميسا للاستثمار في مجال بناء الكوادر ونقل الخبرات.

وفيما يتعلق بموضوعات السلم والأمن، أوضح وزير الخارجية أهمية العمل على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أرجاء القارة الأفريقية، بما ينعكس إيجابيا على جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أفريقيا.

من جانبها، أعربت سكرتير عام الكوميسا عن تطلعها للتعاون مع مصر، وأشادت بالجهود المصرية في إطار تجمع الكوميسا وعلى مستوى القارة ككل، بُغية تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، فضلا عن الإشادة بالجهود المصرية في مجال السلم والأمن.

كما دار نقاش حول عمل سكرتارية تجمع الكوميسا، حيث أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لجهد السكرتير العام في إنجاز عملية تطوير أساليب عمل السكرتارية، وقد أكدت السكرتير العام على تطلعها لأية أفكار مصرية تسهم في تحقيق الهدف المنشود في هذا الصدد.