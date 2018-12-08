شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: "الأرز فى السوق بـ 8 ونص.. ولو معجبناش المستورد مش هنشتريه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، التنسيق مع وزارة الزراعة لبحث كيفية استيراد الأرز الشعير من الخارج بشرط وضع ضوابط واختيار بلاد المنشأ، حتى لا يكون هناك حشائش ضارة بالأرز الشعير، مثلما حدث مع الفول الذى تم استيراده منذ أكثر من 15 عاما ودخل "الهالوك" رغم أنه لم يكن موجود فى مصر.

وأضاف الوزير: نستورد الآن الأرز الأبيض من الخارج، وحصلنا على عينات من الشركات المشاركة فى المناقصة وطهيها من خلال المعامل المختصة وجاءت نتيجة بعض العينات متوافقة مع طعم الأرز المصرى، ويتم حاليا فحص العروض المالية لهذه الشركات، مشددا : "لو مش عاجبنا سعر الأرز مش هنشترى .. وسعر الجملة فى السوق 8.5 جنيه، لكن من يريد شراء أنواع غالية له الحرية".

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى على هامش افتتاح معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا" 2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، أنه جارى إعداد خطة لتطوير مصانع شركتى قها وادفينا بهدف توفير المنتجات الغذائية وطرحها فى الاسواق المحلية لزيادة معدلات التصدير، كما أنه خلال من 4 إلى 6 أسابيع سيتم الانتهاء من الخطة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.