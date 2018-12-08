النيابة تُحقق في العثور على جثة "مسنة" مذبوحة بفيلا بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة تحريات المباحث، في العثور على جثة مسنة عثرت الأجهزة الأمنية عليها مذبوحة داخل الفيلا الخاصة بها بالتجمع الخامس، لمعرفة أسباب الحادث، ومعرفة هوية الجاني.

كما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وطلبت تقرير واف عن سبب الوفاة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا بكمبوند الياسمين بالتجمع الخامس.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين في الرقبة، وبمعاينة المكان تبين وجود آثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.