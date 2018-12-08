تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف النشر عن "57357" لـ 9 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي: قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2018 الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى 57357 لحين انتهاء التحقيقات لجلسة 9 فبراير المقبل . واختصمت الدعوى رقم ٤٩٥٥٨ لسنة ٧٢ قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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