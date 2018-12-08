شكرا لقرائتكم خبر عن بدر الدين مجلي رئيسًا للمكتب الفني لهيئة قضايا الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٨ بتولي المستشار بدر الدين محمد مجلي نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفني بالهيئة، خلفا للمستشار عبدالرحيم على علي، اعتبارًا من بعد غد الاثنين.

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