شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: مصر تنفذ أكثر من 7 آلاف مشروع قومي تفوق تكلفتها 1.5 ترليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فعاليات اليوم الأول بدورة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة وذلك في إطار مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، والتي بدأت، السبتن في السويس، والتي تنظمها «القوى العاملة» بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

شهد افتتاح الدورة حضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والكيمائي نبيل فهمي، رئيس شركة النصر للبترول، والقيادات العمالية، وأعضاء اللجان النقابية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادات النقابية بالشركات والمواقع العمالية عليها مسؤولية كبيرة، تجاه وطنها وتجاه العمال، ولذلك تسعى الوزارة من خلال الدورات التدريبية على التحدث معهم وتعميق الحوار حول المسؤولية التي تطلبها هذه المرحلة.

وأضاف «سعفان»، إن الدورات التدريبية في مجال قانون العمل، جاءت في إطار مبادرة «مصر أمانة بين ايديك»، موضحًا «نريد أن نعبّر عن هذه الجملة بشكل حقيقي في ظل المرحلة الراهنة»، والتي وصفها بأنها مرحلة إعادة الدولة المصرية إلى وجودها وكيانها.

ولفت إلى أن ما حدث في عامي 2011 و2012، رجع بالدولة المصرية خطوات للخلف، وفي الوقت الحالي تسعى الحكومة جاهدة لبناء الدولة المصرية وإعادتها إلى وجودها وكيانها الذي يجب أن تكون عليه، مضيفًا أن مصر لديها كل المقومات التي تسمح بذلك وعلى رأسها العامل المصري الذي يملك كل القدرة على أن يحقق المستحيل.

وتابع «سعفان» أنه قبل أن يتولى حقيبة القوى العاملة، كان يشغل موقع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وكان برفقه وزير البترول لأحد الشركات، وعندما سأل الوزير العمال عن مطالبهم تحدثوا عن نقص بعض القطع اللازمة لتشغيل المعدات وطالبوا برفع مستوى الماكينات لتعطي إنتاجية أعلى، لافتًا إلى أن هذا عهد العامل المصري المحب لوطنه.

واستكمل أنه على العمال في المواقع الإنتاجية بذل المزيد من الجهد في العمل، ليصلحوا ما حدث في مصر قبل 7 سنوات، وليرى أبنائهم وأحفادهم ما حرم العمال منه، وليعود إلى مصر مجدها وتكون على درجة كبيرة من التقدم والتطور، وليقولوا للجيل الجديد من النشأ هذا ما فعلناه لأجلكم.

وتطرق «سعفان» إلى المشروعات الجارية في مصر، موضحًا أن الدولة المصرية تنفذ أكثر من 7 آلاف مشروع قومي تفوق تكلفتها 1.5 ترليون جنيه، وهي توفر آلاف فرص العمل للشباب، ومن المستهدف استكمال هذه المشروعات الإنتاجية لاستيعاب عمالة أكبر لتصل تكلفتها إلى ما يقارب 3.5 ترليون جنيه، بهدف توفير الخدمات والرعاية للمصريين.

وأكد أنه «عندما نتحدث عن فرص العمل، لابد أن يكون حوارنا مع أولادنا عن قيمة العمل»، موضحًا أن هناك عدد لا يستهان به لم يكن يرغب في الالتحاق في وظيفة معينة وكان يحلم بمكان آخر، لكن بالاجتهاد والتأقلم والتفاعل مع المجتمع وبيئة العمل استطاع أن يحقق هدفه.

وأكد على أن الشباب عليهم أن يبدأو العمل بما يتوافر أمامهم من فرص ومع بدء العمل سيتعلمون قيمة العمل وتضاف إلى كل منهم خبرات ومع الوقت سيبني كل منهم نفسه ويكتسب خبرات مجتمعية من بيئة العمل إلى أن ينقل نفسه من مكان لآخر حتى يصل إلى إشباع رغباته ويحقق في مجاله ما كان يتمناه.

وتحدث «سعفان» خلال كلمته عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في حملة 100 مليون صحة، موضحًا أنها تستهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين، ومن وراء ذلك يجري بناء قاعدة بيانات جديدة، سوف تستفيد منها الدولة المصرية حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال حاتم جاد الرب، مدير القوى العاملة في السويس، إن الدورة تستمر 3 أيام، بمشاركة 51 شركة كثيفة العمالة، من بين المنشآت الصناعية المعدنية والهندسة والكهربائية والغذائية، ومصانع الاسمنت والمحاجر.

وأضاف مدير القوى العاملة في السويس، في كلمته، خلال افتتاح الدورة، أن الهدف منها تنمية الوعي لدى العمال كونهم الطرف الأصيل في عملية الإنتاج، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معًا في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.