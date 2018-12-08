شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة برلين التقنية بالجونة تستضيف مجمع المفكرين الحضريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار برعاية منظمة الأمم المتحدة، ومؤسسة التعاون الدولي الإلماني، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، استضافت جامعة برلين التقنية بالجونة بمدينة الغردقة، السبت، منتدى مجمع المفكرين الحضريين لمناقشة بناء خريطة طريق للتحول الحضري المستدام. وتضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) سلسلة «مجمع المفكرين الحضريين» كمنتدى لتبادل الآراء والنقاشات بين الباحثين والخبراء وصناع القرار في المناطق الحضرية بهدف تعزيز ودفع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة (NUA) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وإنشاء منصات محلية تعمل كقاعدة للتحول الحضري الايجابي. وأكد المشاركون في المنتدى أن التوسع الحضري السريع في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) والناتج عن النمو السكاني المتسارع قد أدى إلى موجات من حركات الهجرة الداخلية والدولية. وهو ما وضع بدوره المناطق الحضرية تحت ضغوط هائلة تسببت في تسارع وتيرة التحديات القائمة وظهور مشاكل أخرى مثل تلك المشاكل المتعلقة بالمناطق غير الرسمية ونقص الفراغات العامة والفصل الحضري، بالإضافة إلى سيطرة الطبيعة الاستثمارية على مشروعات التنمية الحضرية وظهور العديد من التجمعات العمرانية ذات الاستعمال الواحد وكذلك صعوبة التخفيف منها والتكيف مع آثار تغير المناخ وندرة الموارد والتلوث، كما يوجد العديد من التحديات المتعلقة بالحوكمة والتخطيط غير الكفء.

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