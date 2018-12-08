شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طنين من أحجار الذهب بحوزة 3 عمال في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث قسم شرطة مرسى علم في البحر الأحمر، برئاسة اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهم 2 طن من أحجار الكوارتز.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عتود بالكيلو 65 طريق أدفو- أسوان، من ضبط سيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) قيادة «سيد. ش» 32 سنة، سائق، ومقيم كوم أمبو في أسوان، يرافقه كلاً من «أحمد. ب» 30 سنة، عامل و«أحمد. ف» 24 سنة، عامل، ومحمل عليها 18 جوال من أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب تزن حوالى 2 طن ومطرقتين وفأس.

وبمواجهتهم إعترفوا بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقه غير شرعية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.