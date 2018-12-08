شكرا لقرائتكم خبر عن «الأموال العامة»: ضبط تاجرة ملابس ومدرس نصبا على 26 مواطناً في 17 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجرة ملابس في الشرقية، نصبت على مواطنين في 9 ملايين جنيه، بزعم توظيفها ومنحهم نسبة مقررة من الأرباح فيما ضبطتت مدرس في الإسكندرية، استولى على 8 ملايين جنيه من 21 مواطناً في الإسكندرية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية بقيام «سوزان س.» 37 سنة، صاحبة محل لتجارة الملابس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية؛ بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50%، وعدم إلتزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

وفي سياق آخر، تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من 21 مواطن مقيمين بالإسكندرية، بقيام «وائل م.» مدرس؛ بالنصب والإحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ ماليه منهم بلغت جملتها نحو (8 ملايين جنيه) بزعم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل أرباح مالية، وعدم إلتزامه بذلك، والتهرب من سداد المبالغ المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

المتهمة