شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أولم: مصر بوابة العبور للتعليم العالي الألماني لأفريقيا والوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت جامعة أولم بولاية فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا، «الجامعة الأم» للجامعة الألمانية بالقاهرة، شكلاً هندسيا ً لبوابة عبور تسمى «بوابة الأمل»، وهي عبارة عن شعار يرمز للتعليم العابر للحدود، يضم شعار الجامعتين، حيث تعد جامعة أولم الألمانية من أولى الجامعات العالمية التي نجحت في تجربة التعليم العالي العابر للحدود.

ووضعت جامعة أولم «بوابة الأمل» في المدخل الرئيسي لها، ويرمز الشعار إلى أن مصر هي بوابة العبور للتعليم العالي الألماني لأفريقيا والوطن العربي.

شكلاً هندسيا ً لبوابة عبور تسمى «بوابة الأمل»

وكتب اسم كل من الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وميشائيل فيبر، رئيس جامعة أولم، على «بوابة الأمل» وتصدر شعار الجامعة الألمانية المشهد فيما كان شعار جامعة أولم خلفها مما يدلل على أهمية دور الجامعة الألمانية بالقاهرة وتفوقها.

وقال «منصور» إن جامعة أولم أمًا للجامعة الألمانية بالقاهرة، وصنعت الجامعة الألمانية قصة نجاح مبهرة، حيث بلغ عدد طلاب جامعة أولم حوالى 10 آلاف و500 طالب، فيما بلغ عدد الطلاب في الجامعة الألمانية بالقاهرة 11 ألف طالب مما يدل على تفوق الألمانية على جامعتها الأم، فيما تمثل الجامعة الألمانية بالقاهرة 42% من مشاريع ألمانيا التعليمية على مستوى العالم.