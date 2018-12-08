شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بجامعة القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «جامعة آمنة للجميع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، مسيرة باللافتات بمشاركة أعضاء الوحدة وعدد من الأساتذة والطلاب وممثلي المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات مشاركة الجامعة في حملة الـ16 يوماً العالمية المناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة.

وبدأت المسيرة من أمام مبنى قبة الجامعة وجابت أرجاء الجامعة ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتبوا عليها «جامعة آمنة للجميع»، كما نظمت الجامعة معارض صور ورسوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات لتوعية للطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وشهدت ساحة كلية التجارة، مسرح تفاعلي للطلاب وعروض فنية مناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة، وأطلقت كلية الزراعة مسابقة بين الطلاب لتصميم أفضل لوجو لمناهضة التحرش، وأقيمت ندوة بكلية التمريض حول الآثار المترتبة على واقعة التحرش.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لديها رسالة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجتمع، وتستهدف هذه الرسالة الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، لنشر الوعي بينهم حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والتوعية بأن التعليم الجامعي آمناً للجميع، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تدعم تلك الرسالة، مشيداً بدور وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في نشر ثقافة الاحترام والمساواة بين الطلاب وما تقوم به من أنشطة ومبادرات في هذا المجال.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها السعيد، مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إن مشاركة جامعة القاهرة في فعاليات حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، سوف تُختتم بعد غد الثلاثاء بقاعة الإحتفالات الكبرى بحضور رئيس الجامعة، وعدد من ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع المدني، ويتم خلال فعاليات الختام، عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الوحدة، وتكريم المشاركين في الحملة، وحفل فني لكورال الطلاب.

مسيرة بجامعة القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة

مسيرة بجامعة القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة

مسيرة بجامعة القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة

مسيرة بجامعة القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة