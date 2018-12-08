شكرا لقرائتكم خبر عن «التعمير والتنمية الزراعية» تمنح المتعاملين مهلة حتى نهاية ديسمبر لسداد الأقساط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء محمد حلمي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن الهيئة قررت منح المتعاملين معها فرصة حتى 31/12/2018 لسداد الأقساط المستحقة عليهم. وطالبت الهيئة، المتعاملين سرعة سداد الأقساط المتأخرة والاستفادة بفترة السماح الممنوحة لهم حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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