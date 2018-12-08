شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فرنسى: 31 ألفا من "السترات الصفراء" يتظاهرون فى أنحاء البلاد واعتقال 700 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير فرنسى أن 31 ألفا من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون فى أنحاء البلاد، وأن 700 شخصا تم اعتقالهم. وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع واعتقلت المئات فى باريس اليوم السبت، بينما أغلقت أبرز معالم العاصمة مع خروج التظاهرات التى نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. وأطلق الغاز المسيل للدموع وسط هتافات "ماكرون، تنحى" قرب جادة الشانزليزيه، التى شهدت السبت الماضي أسوأ أعمال شغب فى باريس منذ عقود.

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