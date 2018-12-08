شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التموين يتذوق منتجات إحدى الشركات الهندية بمعرض "فوود أفريكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذوق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السفير الهندى فى مصر منتجات الحلويات لإحدى الشركات الهندية المشاركة فى معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا" 2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر. وقام الوزير بتسجيل كلمة فى سجل زيارات الشركة الهندية، كما تفقد أجنحة الشركات المشاركة، مشيدا بالمعرض وبمشاركة الشركات المصرية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التموين يتذوق منتجات إحدى الشركات الهندية بمعرض "فوود أفريكا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .