شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحكومة تعلن الكشف على 14 مليون مواطن بحملة القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" عن وصول عدد المواطنين ممن تم الكشف عليهم حتي الآن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية لـ14 مليون مواطن . واستعرض الإنفوجراف محافظات المرحلة الأولى والثانية للحملة.

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحكومة تعلن الكشف على 14 مليون مواطن بحملة القضاء على فيروس C على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .