شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والاثنين انتهاء فرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، لافتا إلى أنه بداية من غد الأحد تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون على السواحل الشمالية الشرقية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع مع نهاية يوم الإثنين المقبل انتهاء فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، سائقى السيارات ضرورة توخى الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، موجها للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لبرودة الأجواء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 والصغرى 09، وقنا العظمى 21 والصغرى 10، وأسوان العظمى 22 والصغرى 12.