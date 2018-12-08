شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواصفات امتحان العربى للتلاميذ من الصف الثانى للسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالمرحلتين الأساسية والثانوى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمركز القومى للامتحانات مواصفات الورقة الامتحانية فى مادة اللغة العربية لتلاميذ الصفوف من الثانى الابتدائى حتى السادس الابتدائى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على واضعى الامتحانات ضرورة الالتزام بهذه المواصفات وأيضا التقيد بما تم تدريسه للطلاب فعليا خلال الفصل الدراسى الأول خلال وضع أسئلة الامتحانات.

وحددت الوزارة أسئلة تخص المستويات المعرفية للتلاميذ، مؤكدة أن الأسئلة يجب أن تخاطب الفهم وليس الحفظ والتلقين، فى إطار التطوير المستمر فى النظام القديم للتعليم.