شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة بالمجان لـ68 ألف مواطن من خلال 58 قافلة طبية فى 15 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 68 ألفا و730 مواطن من خلال 58 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

يأتي هذا فى اطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي الشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والاقصر، والقليوبية، والفيوم، وسوهاج، والاسكندرية، واسيوط، والوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، والمنيا، والبحيرة، وقنا، واسوان، والغربية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والاسماعيلية، والمنوفية، ومطروح، ودمياط، وبورسعيد، والسويس.

وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 514 عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 9 الاف و 542 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 الف و334 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا الى أنه تم تحويل 936 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة الشرقية بالكشف على 4 الاف و316 مواطن، وإجراء 314 فحص معملي، وعقد 496 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل31 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة الجيزة بالكشف على 6 الاف و509 مواطن، واجراء 613 فحص معملي، وعقد 948 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 30 حالة المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضافت "الصادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة جنوب سيناء، فقد تم الكشف على 1211 مواطن، واجراء 258 فحص معملي، وعقد 234 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 78 حالة المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الاقصر فقامت بالكشف على 1247 مواطن، واجراء 71 فحص معملي، وعقد 150 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأردفت " الصادق " أنه بمحافظة القليوبية، فتم الكشف على 3 الاف و560 مواطن، واجراء 240 فحص معملي، وعقد 337 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الفيوم فتم الكشف على 3الاف و 139 مواطن، وإجراء 138 فحص معملي، وعقد 458 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 39 حالة الى المستشفيات لإ جراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة..

وتابعت "الصادق" أنه بمحافظة سوهاج، تم الكشف على 1179 مواطن، واجراء 49 فحص معملي، كما تم عقد 240 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة الاسكندرية، فتم الكشف على 7الاف و559 مواطن، واجراء 872فحص معملي، وعقد 3 الاف و700 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 171 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة..

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة اسيوط، بالكشف على 2375 مواطن، وإجراء 181 فحص معملي، وعقد 351 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 34 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الوادي الجديد، فتم الكشف على 3 الاف و 153 مواطن، واجراء 286 فحص معملي، وعقد 367 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الفيوم فتم الكشف على 2653مواطن، واجراء 116فحص معملي، وعقد 366 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة الوادي الجديد تم الكشف على 2704 مواطن، واجراء 236 فحص معملي، وعقد 246 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت " الصادق " أن القوافل التى تمت بمحافظة القاهرة، قامت بالكشف على 4 الاف و553 مواطن، كما تم اجراء 323 فحص معملي، وعقد 21 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 63 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الدقهلية، فتم الكشف على 5 الاف و240 مواطن، وإجراء 1043فحص معملي، وعقد 3 الاف و750 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 72 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة المنيا فتم الكشف على 3 الاف و 632 مواطن، واجراء 507فحص معملي، وعقد 612 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 101 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 2859 مواطن في محافظة البحيرة، واجراء 667 فحص معملي، وعقد 737 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 51 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة قنا فتم الكشف على 1014 مواطن، كما تم عقد 286ندوة تثقيف صحي، وبمحافظة اسوان تم الكشف على 1097مواطن، واجراء 289 فحص معملي، وعقد 290 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 26 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابعت " الصادق " أن القوافل التى تمت بمحافظة الغربية، قامت بالكشف على 978 مواطن، كما تم اجراء 92 فحص معملي، أما بمحافظة كفر الشيخ، فتم الكشف على 3 الاف و350 مواطن، واجراء 377 فحص معملي، وعقد 2650 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 86 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة بني سويف فتم الكشف على 1993 مواطن، واجراء 249 فحص معملي، وعقد 274 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة الاسماعيلية تم الكشف على 947 مواطن، واجراء 93 فحص معملي، وعقد 1090ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 2621 مواطن بمحافظة المنوفية، واجراء 369فحص معملى، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة مطروح فتم الكشف على 967 مواطن، واجراء 39 فحص معملي، وعقد 210 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وفي محافظة دمياط فتم الكشف على 3848 مواطن، واجراء 2190 فحص معملي، وعقد 500 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 96حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة بورسعيد فتم الكشف على 624 مواطن، واجراء 138 فحص معملي، وعقد 478 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 759مواطن في محافظة السويس، واجراء 144 فحص معملي، وعقد 155ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 24 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.