شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام الكوميسا فى مدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏التقى وزير الخارجية سامح شكرى "تشيلشي مبوندو" سكرتير عام الكوميسا، وذلك على هامش اجتماعات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ عبر حسابه على تويتر صورة تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع سكرتير عام الكوميسا.

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