شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيه سامح شكري، في مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك على هامش اجتماعات منتدى أفريقيا 2018.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى، مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ‎