شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات والسعودية يتحالفون لبناء أكبر مكتبة رقمية معرفية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه خلال فعاليات قمة المعرفة 2018 "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة" التي تنعقد بمدينة دبي، أعلنت كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن تحالفهم لبناء أكبر مكتبة رقمية معرفية فى العالم.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن هذه المكتبة تتضمن إطلاق منصة إلكترونية رقمية لتربط بنك المعرفة المصرى، ومكتبة دبي الرقمية، والمكتبة الرقمية السعودية؛ بهدف إتاحة الخدمات المعلوماتية لخدمة الطلاب والباحثين وإتاحة المصادر المعلوماتية، موضحًا أن تأسيس اتحاد عربى للمكتبات الرقمية هو تحقيق حلم طال انتظاره فى العالم العربى؛ لرفع مستوى المحتوى العربى الرقمى، وسيتيح كذلك مصادر بنك المعرفة المصرى للجميع فى كل مكان.

وأكد شوقى أن التعاون المرتقب يتضمن بحث سبل الاشتراك في نظام التعليم المصرى الجديد بين الدول الثلاث.

جدير بالذكر، أن قمة المعرفة 2018 تجمع أكثر من (100) متحدث رفيع المستوى من الخبراء وصناع القرار والمعنيين من شتى أرجاء العالم في أكثر من (45) جلسة حوارية، تتطرق إلى مواضيع متنوعة مرتبطة بالشباب والاقتصاد المعرفى وطرق تحويل المجتمعات من مستهلكة إلى منتجة للمعرفة.