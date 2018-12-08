ضبط عامل وبحوزته 3 هواتف سرقهم بالمغافلة من مزرعة ببولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عامل بمزرعة ارتكب 3 قائع سرقة هواتف محمولة أثناء قيامه ببيع المسروقات ببولاق أبو العلا.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا قيام أحد الأشخاص بعرض 3 هواتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبالانتقال والفحص أمكن ضبطه، وتبين أنه يدعى "إبراهيم.ح"، 28 سنة، عامل بمزرعة بمنطقة وادي النطرون، وبحوزته 3 هواتف محمول، مبلغ مالي) وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم حال تواجده بمحل عمله بالمزرعة بأسلوب "المغافلة".

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.