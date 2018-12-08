محكمة النقض تحدد 21 فبراير لنظر طعون المتهمين في قضية "مقتل ميادة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل ميادة أشرف" على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والسجن المشدد 7 سنوات.

ومن المقرر أن تنظر المحاكمة أمام الدائرة الخميس "ب".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 11 فبراير الماضي، بمعاقبة 48 متهمًا، بأحكام تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 7 سنوات والبراءة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل ميادة أشرف".

وأظهرت التحقيقات تورط قيادات من جماعة الإخوان، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين، كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما -في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وحيازة الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.