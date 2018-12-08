وزير الكهرباء يتفقد قاعة مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل، منذ قليل، المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه للتوزيع، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في مستهل بداية مؤتمر الكوميسا والذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الجمهوريات والحكومات الأفريقية.

وفور وصول وزير الكهرباء توجه من المطار مباشرة إلى قاعة المؤتمرات للاطلاع على التأمين والتغذية الكهربائية التي تقوم بها شركة القناه لتوزيع الكهرباء، حيث أشاد الوزير بالجهد الكبير والتطور الكبير في الشركة.​

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