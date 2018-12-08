غادة عجمي: مصر تمهد لمشروعات عملاقة مع دول الشرق الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر على وشك الانتهاء من معظم المشروعات العملاقة التي ستدر كل الخير للشعب المصري، كما أن هناك مشروعات أخرى عملاقة يتم التمهيد لها مع دول عظمى من الشرق الأقصى.

وأضافت، في بيان السبت، أنه لكي تتعاظم النتائج المرجوة من هذه المشروعات، يجب علينا بذل الجهد والعرق والتوقف عن الأحاديث السفسطائية التي لا طائل منها غير تشتيت الفكر وتضيع الوقت.

وتابعت: "يوجد أحاديث مصدرها شائعات الإخوان الإرهابيين وينساق وراءها البعض ويتناقشون فيها كأنهم خبراء في السياسة وعلماء في الذرة وأطباء ومهندسين وعباقرة في كل شيء، وهنا نقولها للجميع بملء الفم يجب علينا أن نفلح ونعمل عملنا ونتفوق فيه فقط وعندها لن يكون عندنا أي وقت للأحاديث الجانبية التافهة التي ليس لها أي قيمة غير الفرقة وتضيع الوقت الغالي، ويجب علينا جميعا الوقف مع الدولة وخلف الرئيس والجيش".​