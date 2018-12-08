"الأعلى للإعلام": إيقاف وليد عبداللطيف وبرنامج "الزمالك النهارده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن قناة الحدث استبقت قرار المجلس إيقاف برنامج "الزمالك النهارده" الذي يقدمه وليد صلاح عبداللطيف على قناة الحدث وفريق إعداده بالكامل لمدة أسبوعين، لما بدر من البرنامج من مخالفات.

وأضاف سليم لمصراوي أن المجلس كان سيعلن القرار بناءً على التوصية التي قدمتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إلا أن القناة التزمت بتوصيات المجلس وأصدرت قرارًا استباقيًا بإيقاف مقدم البرنامج وفريق إعداده.​