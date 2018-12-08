افتتاح مركز بحوث النانوتكنولوجي بالجامعة البريطانية بحضور نخبة من العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت الجامعة البريطانية بمصر اليوم السبت، واحة العلوم والتكنولوچيا، ومركز بحوث النانوتكنولوجي بالجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن اجتماع مجلس الأمناء النصف سنوي اليوم، عقد على هامش حفل تخريج طلاب أول دفعة لطلبة كلية الإعلام بالجامعة، موضحا أن فاعليات اليوم تتضمن الاحتفالية السنوية، بحضور رئيس مجلس الأمناء محمد خميس، وعمداء الكليات، ورؤساء الأكاديميات العلمية والبحثية.

وأوضح أن اليوم شهد افتتاح "واحة العلوم" بالجامعة البريطانية، بالمشاركة مع أكاديمية الشروق، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه بمشاركة علماء من مصر والولايات المتحدة والصين.

وأضاف حمد، أنه جرى افتتاح أحدث معمل للنانوتكنولوجى في مصر يضم 8 معامل متخصصة بالمعايير الدولية، لتنمية مهارات وقدرات شباب الجامعات والباحثين في الابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

شارك في الافتتاح الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مصطفى السيد عالم الكيمياء، والدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، وعمرو موسى، والأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، وعدد من كبار رجال الدولة والعلماء والمفكرين وعدد من سفراء الدول.

وتعتبر واحة العلوم والتكنولوجيا، أول واحة للعلوم في مصر بالمعايير الدولية، لتنمية مهارات وقدرات شباب الجامعات والباحثين في الإبتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع أكاديمية الشروق ومؤسسة تاس بارك الصينية (Tus Park) والتي تمتلك أكبر واحة للعلوم في العالم، وتحتوي على ما يزيد عن 400 شركة منها الشركات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.​