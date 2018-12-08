مصر | النيابة تستعلم عن الشركة المختصة بالمصعد في وفاة طالبة به بالمعصرة

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أمرت نيابة حلوان بالاستعلام عن الشركة المعنية بتنفيذ المصعد، في واقعة وفاة طالبة سقطت من الدور التاسع بالمصعد. وتلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، بلاغا من النجدة بسقوط فتاة في العقد الثاني من العمر من الدور التاسع. وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "ر.م" ١٧ سنة، طالبة مقيمة بمدينة الهدى حدائق حلوان لقيت مصرعها أثناء دخولها للمصعد الكهربائي واختلال توازنها لتسقط أسفل منور العقار وتلقى مصرعها. وتم نقلها على الفور للمشرحة وحرر محضر وأخطرت النيابة التي أمرت بما سبق.

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