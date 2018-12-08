أخبار مصر | "الجندي" يشيد بتنفيذ مصر لمشروع سد ستيجلر جورج بتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجندي" يشيد بتنفيذ مصر لمشروع سد ستيجلر جورج بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس التنزاني جون ماجوفولى حول تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.

وقال في تصريحات صحفية، إن تأكيد الرئيس السيسي على مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد يوم ١٢ من شهر ديسمبر الجارى بتنزانيا إنما هو دليل على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر بمختلف مشروعات التنمية داخل دول القارة السمراء، مُوجهًا التهنئة للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ولجميع القيادات والعاملين بهذه الشركة العملاقة التى فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجى بتنزانيا، مؤكدا ان شركة المقاولون العرب تعتبر واحدا من العلامات المصرية التى ترفع اسم وعلم مصر داخل القارة السمراء.

وقال النائب مصطفى الجندى إن هذا المشروع تعتبره تنزانيا واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة وأن اختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية، مشيرا إلى أن اقامة مصر لمصر هذه المشروعات القومية العملاقة داخل الدول الافريقية انما يعد نموذجا رائعا للتعاون المثمر بين مصر والدول الإفريقية مشيدا بالعلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا بالإضافة إلى آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارى بينهما فى مختلف المجالات.

وأوضح أن سد ستيجلر جورج يهدف لإنتاج الطاقة الكهرومائية المخطط لها في تنزانيا والبالغ 2100 ميجاوات، حيث من المتوقع أن تنتج محطة توليد الطاقة الكهربائية 5،920 جيجاوات ساعة من الطاقة سنويًا وتقع محطة الطاقة عبر نهر روفيجي جنوب غرب دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدينة في تنزانيا مشيرا الى أنه فى شهر أغسطس 2017 أعلنت الحكومة التنزانية عن عطاءات لإنشاء هذا السد وفازت به شركة المقاولون العرب المصرية التي من المفترض أن تستكمل بناءه خلال 36 شهرًا وسيتم إخلاء الطاقة المولدة عبر خط كهربائي عالي الجهد بجهد 400 كيلو فولت حيث سيتم دمج الطاقة في شبكة الكهرباء الوطنية.

وطالب النائب مصطفى الجندى من جميع رجال الأعمال والاستثمار المصريين بالتوجه للاستثمار واقامة المشروعات المصرية مع مختلف الدول الافريقية، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن خلال اهتمامه الكبير وغير المسبوق فى التعاون والتنسيق والعمل المشترك المصرى الافريقى نجح فى اهتمام جميع القادة والزعماء والرؤساء الافارقة والحكومات الافريقية بتذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات والمشروعات المصرية الافريقية المشتركة.