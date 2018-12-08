أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الاهتمام بإنتاج التقاوي في ظل ارتفاع أسعار استيرادها من الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الاهتمام بإنتاج التقاوي في ظل ارتفاع أسعار استيرادها من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول الاهتمام بإنتاج التقاوي في ظل ارتفاع أسعار استيرادها من الخارج.

وقال بركات، في تصريحات صحفية، إن مصر تنتج أقل من 2% من تقاوي الخضر محليًا، ونمتلك قدرات بشرية وإنتاجية ومناخية تمكننا من إنتاج التقاوي بنفسنا، حيث تتمتع مصر بالعمالة الماهرة الواعية ذات الأجر المنخفض والأراضي الشاسعة والشمس الساطعة، وبحسن استغلال تلك العوامل يمكننا تحقيق ثروة قومية، مُؤكدًأ أن استيراد التقاوي من الخارج يكلف المُزارع وخزانة الدولة ملايين الدولارات سنويًا، مشيرا إلى أن مصر مهددة في أي وقت بضعف الإنتاجية، والأمراض النباتية بسبب الأصناف والهجن المغشوشة، كما حدث في أزمة الطماطم والبطاطس.

وأكد النائب أن الدولة التي لا تنتج بذورها هي دولة عقيمة زراعيًّا، ولكي نكتفي ذاتيًّا على الأقل من التقاوي والبذور على الدولة أولا توفير المناخ الملائم لذلك من الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية ماديا (بتوفير الاعتمادات اللازمة) ومعنويا بتشجيع وتحفيز الباحثين بكل الطرق، مُشددًا على ضرورة زيادة الاهتمام بمشروع "هجن الخضر" لما يمثله من أهمية في بإنتاج التقاوى الهجين وتصدير هذه التقاوى للخارج بعد الاكتفاء الذاتى منها وخفض كمية التقاوى المستوردة، بما يوفر العملة الصعبة وفى نفس الوقت نحقق عائدا ماديا يصل إلى ملايين الدولارات، فضلا عن توفير فرص العمل للآلاف من الشباب بما يساهم في حل مشكلة البطالة.

وطالب البرلماني بالاستفادة من تجربة بلجيكا في عمل معامل مركزية بالجامعات وتوحيد اتجاهاتها المختلفة نحو إنتاج الشتلات السليمة والنظيفة مرضيا وبيعها ليصبح العائد الذاتى لجامعاتنا بما يسمح بتمويلها وتدعيم ميزانيتها لتمويل ميزانية البحوث الأخرى.