أخبار مصر | نواب "أفريقية البرلمان" يتوجهون لشرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر "أفريقيا 2018"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب "أفريقية البرلمان" يتوجهون لشرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر "أفريقيا 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، صباح اليوم السبت إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في فاعليات منتدى مؤتمر "أفريقيا ٢٠١٨"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء ١٥ دولة أفريقية. ويشارك بالمنتدى أكثر من 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء أفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.



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