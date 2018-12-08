أخبار مصر | "برلماني": مؤتمر "أفريقيا 2018" يعكس الرغبة المصرية في تعزيز الاستثمار في دول القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": مؤتمر "أفريقيا 2018" يعكس الرغبة المصرية في تعزيز الاستثمار في دول القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر "أفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة، والذي يأتي تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، والمقرر انطلاقه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، فرصة قوية لتحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية ودعم وترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.

وأكد "عامر"، أن ذلك يعكس الرغبة المصرية في تعزيز التنمية والاستثمار في دول القارة الأفريقية، من خلال توفير فرص لعرض المشروعات الاستثمارية في هذه الدول.

ونوه رئيس لجنة الصناعة، بأن هناك مؤشرات قوية تؤكد نجاح المؤتمر، أبرزها حضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من رجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم، للاستماع وتنسيق الجهود في الاستثمار بالقارة.