كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": مؤتمر "أفريقيا 2018" يعكس الرغبة المصرية في تعزيز الاستثمار في دول القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر "أفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة، والذي يأتي تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، والمقرر انطلاقه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، فرصة قوية لتحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية ودعم وترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.
وأكد "عامر"، أن ذلك يعكس الرغبة المصرية في تعزيز التنمية والاستثمار في دول القارة الأفريقية، من خلال توفير فرص لعرض المشروعات الاستثمارية في هذه الدول.
ونوه رئيس لجنة الصناعة، بأن هناك مؤشرات قوية تؤكد نجاح المؤتمر، أبرزها حضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من رجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم، للاستماع وتنسيق الجهود في الاستثمار بالقارة.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "برلماني": مؤتمر "أفريقيا 2018" يعكس الرغبة المصرية في تعزيز الاستثمار في دول القارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .