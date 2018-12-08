أخبار مصر | وزير التموين يفتتح معرض "فوود أفريكا 2018"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين يفتتح معرض "فوود أفريكا 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا" 2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، حيث يقام المعرض تحت رعاية كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.

يهدف المعرض لتقديم حلول متنوعة للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى من جميع أنحاء العالم لعرضها فى مصر وأفريقيا، كما يشكل المعرض فرصًة للشركات العاملة فى هذا المجال، حيث يمكنهم عقد الاجتماعات والتواصل مع بعضهم البعض وإجراء المفاوضات والصفقات التجارية.