أخبار مصر | غدا.. وفد لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي يزور البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وفد لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي يزور البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام ٢٠١٨ عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، تزور البرلمان غدًا، عضوات وأعضاء المجلس وعضوات وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بدعوة من النائبتين الدكتورة هبه هجرس والنائبة جليلة عثمان لتفقد مبنى البرلمان وحضور إحدى جلساته.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة قدم نموذجا متكاملا فى دمج المرأة ذات الاعاقة منذ تشكيله الحالي، فقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة بتعيين امرأة ذات إعاقة ضمن تشكيل المجلس الحالي، فضلا عن استحداث لجنة المرأة ذات الإعاقة ضمن لجان المجلس، واختيار امرأة ذات إعاقة بتشكيل كل فرع من فروع المجلس بجميع المحافظات.